Sanremo 2025, per quali squadre tifano i cantanti in gara al Festival

Per quali squadre di calcio tifano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025? Tanti artisti di questa edizione della kermesse canora sono dei tifosi (o simpatizzanti) di diverse squadre di calcio di Serie A, ma non solo. Vediamo insieme per chi batte il loro cuore.

FIORENTINA

Carlo Conti

INTER

Rose Villain

Francesca Mesiano (Coma Cose)

Alessandro Cattelan

MILAN

Fedez

Guè

Irama

Rkomi

Fausto Zanardelli (Coma Cose)

JUVENTUS

Francesca Michielin

Brunori Sas: “Sono della Juventus, ma il mio ‘primo amore’ è il Cosenza”

Francesco Gabbani

ROMA

Noemi

Tony Effe

Elodie

Simone Cristicchi

NAPOLI

Massimo Ranieri

Kekko dei Modà

SALERNITANA

Rocco Hunt

LAZIO

Achille Lauro

Giorgia

TORINO

Willie Peyote

SAMPDORIA

Olly

GENOA

Bresh

BARI

Serena Brancale

Streaming e tv

Abbiamo visto per quali squadre tifano i cantanti in gara, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? La kermesse canora va in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.