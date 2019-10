Il nuovo allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri è stato presentato alla stampa oggi a Bogliasco. Queste le sue parole: “Non è questo il valore della Sampdoria. Quando sei ultimo, perdi sicurezza e autostima”, ha detto il tecnico al fianco del presidente Massimo Ferrero.

“Gli schemi? Li ho fatti tutti, nella mia carriera, ma quel che conta è altro: sceglierò undici giocatori che hanno voglia di lottare, il resto verrà”, ha aggiunto.

Ranieri ha sostituito Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma, nel finale della scorsa stagione, e lo sostituisce ora, su quella della Samp, a inizio del nuovo campionato. E domenica affrontare proprio i giallorossi. “Sì, è uno strano destino. Spero Di Francesco non mi odi, non fossi stato io sarebbe stato un altro… Quanto all’incrocio con la Roma, è un bellissimo destino: vuol dire che sono tornato nel calcio di alto livello. Sono tifoso giallorosso, ma in campo non c’è amore, solo professionalità”. Insomma, domenica sarà una battaglia.

LE NOTIZIE DI SPORT

