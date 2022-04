Scoperto con l’amante, il calciatore del Boca Juniors Salvio investe la moglie con la macchina | VIDEO

Ha dell’incredibile la vicenda che vede protagonista Eduardo Salvio detto “Toto”, calciatore di punta del Boca Juniors. La notte scorsa a Buenos Aires, il 31enne, ex Atletico Madrid e Benfica sarebbe stato colto in flagrante dalla moglie, Magalì Aravena, insieme all’amante 27enne Sol Rinaldi. Salvio sarebbe dunque salito a bordo della sua Mercedes con l’amante, ma nella foga avrebbe “investito” la moglie colpendola con una ruota sulla gamba destra, per poi darsi alla macchia.

La coppia stava attraversando un periodo di crisi e avevano deciso di prendersi un po’ di tempo dalla relazione. Secondo la ricostruzione dei media locali, la moglie si era recata presso la sua abitazione per parlare con il suo compagno, ma una volta arrivata sul posto avrebbe visto il marito in compagnia di un’altra donna. Poi la fuga. Adesso il calciatore è accusato di “violenza di genere”, ma per il suo legale la donna si sarebbe “appesa all’auto”.