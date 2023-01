Banana in “regalo” al compagno di squadra nero, arriva la squalifica

Lo “scherzo” del secret santa con in regalo una banana marcia per il compagno di squadra nero è costato caro a Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la Nazionale azzurra: il tribunale della Federazione Italiana Rugby lo ha squalificato fino al 30 giugno 2023.

L’episodio risale allo scorso 21 dicembre e fu raccontato dal diretto interessato, Cherif Traoré: a una cena di squadra i componenti del gruppo si scambiarono dei regali anonimi, a lui – originario della Guinea – toccò una banana dentro un sacchetto dell’umido.

“Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo – scrisse l’atleta su Instagram – la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse normale”.

Nemer ha patteggiato la sanzione e dovrà seguire anche un percorso di formazione e sensibilizzazione. Si è scusato pubblicamente per quanto accaduto: “Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi, sono rammaricato dalla stupidità del mio gesto, quanto accaduto non mi rappresenta”.

Traoré ha spiegato di essere abituato a fare “buon viso a cattivo gioco” quando avvengono episodi simili anche per “non inimicarmi le persone vicine”. Ma il caso di dicembre lo ha ferito particolarmente. Ha deciso di non tacere anche nella speranze di impartire una lezione: “A questo Secret Santa erano presenti anche ragazzi giovani, di origini diverse. Ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando che il mittente impari una lezione”.