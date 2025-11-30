Roma Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 30 novembre 2025, alle ore 20,45 Roma e Napoli scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Napoli è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 30 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè (El Aynaoui), Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.