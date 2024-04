Derby, l’ex giocatore della Lazio Radu in curva nord con il simbolo delle SS naziste | Foto

Quello di ieri, 6 aprile 2024, stato il derby di Gianluca Mancini, per il gol e per la bandiera biancoceleste con un ratto nero disegnato che ha sventolato dopo il fischio finale. Ma non solo. Nella mattinata di oggi è scoppiata un’altra polemica con protagonista Radu, l’ex giocatore della Lazio che ieri ha seguito il match in Curva Nord, il cuore del tifo laziale.

L’ex difensore rumeno, che ha giocato nella Lazio dal 2008 fino alla stagione scorsa, è stato immortalato dai tifosi e non solo con indosso una particolare felpa: sul polsino della manica sinistra c’era infatti la scritta SS Lazio, il nome della società, con però le due esse scritte esattamente con il carattere delle SS di Adolf Hitler. A dare ancora più risalto alla vicenda lo scatto pubblicato online dal profilo inglese della Lega Serie A. Foto poi, come riporta La Repubblica, rimossa.

Il precedente

Anche quando giocava Radu era finito nel mezzo di una bufera, accusato di aver ostentato il saluto romano di stampo fascista sotto la curva nord dopo un Lazio-Napoli. L’immagine fece molto discutere, nacque un’indagine federale da cui il giocatore all’epoca fu prosciolto: “Radu non sa nemmeno cosa sia il saluto fascista”, disse l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile. Da capire se questa volta abbia notato quelle due “S” sulla manica della sua felpa e se ne conosce il significato…