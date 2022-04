Chi è Roberta Barbetta, la moglie di Mino Raiola morto oggi all’età di 54 anni

Mino Raiola, noto procuratore sportivo, morto oggi – 30 aprile 2022 – all’età di 54 anni, lascia una moglie e due figli. Chi è la compagna dell’agente? Della vita privata di Mino Raiola si sa ben poco, ma alcuni dettagli lasciano intendere molto sulla sua persona. Ciò che è certo, è che Raiola e sua moglie Roberta Barbetta hanno condiviso la loro esistenza per circa trent’anni, nonostante non si sappia nel dettaglio di cosa lei si occupi. Non ci sono foto pubbliche che li ritraggono insieme, ma da Calciopolis.it sono spuntate alcune informazioni che riguardano il loro primo incontro. Mino Raiola e sua moglie Roberta si sarebbero conosciuti in Puglia (lei è di origini foggiane), durante uno dei primi viaggi di lavoro del procuratore sportivo, e da allora non si sono più lasciati, nonostante i numerosi impegni che portavano Raiola lontano da casa per molto tempo come lui stesso aveva avuto modo di dichiarare. Dal loro amore sono nati due figli, e nemmeno di loro si sa molto, se non che entrambi amano il mondo del calcio esattamente come il padre. A loro due vanno poi aggiunti tutti i calciatori, campioni e non, assistiti dall’agente. Tutti trattati come figli.

L’annuncio della morte

A dare l’annuncio della morte di Mino Raiola è stata la famiglia che sui social ha diffuso una breve nota: “Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre.Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto”. Per poi aggiungere: “Mino è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno. Ci mancherà per sempre e il suo progetto di rendere il calcio un posto migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringrazieremo di cuore coloro che gli sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore”.