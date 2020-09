Red Bull BC One E-Battle: ecco le star mondiali del breaking online

Red Bull BC One E-Battle, la più importante e prestigiosa competizione mondiale di breaking online, annuncia la due Top 64, maschile e femminile

Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione mondiale di breaking one-on-one, annuncia la line-up dei Top 64 b-boy e b-girl che si sfideranno nella competizione di breaking online del Red Bull BC One E-Battle. Dal 7 al 31 agosto, i partecipanti provenienti da 105 location diverse hanno inviato i propri video candidandosi con le proprie migliori mosse di breaking, e sono stati giudicati da alcuni dei più importanti rappresentanti della scena mondiale. B-Boy Aslan dalla Russia, la B-Girl AT dalla Finlandia e B-Boy Lilou dalla Francia hanno esaminato oltre 800 video per selezionare i Top 64 b-boy e le Top 64 b-girl che avranno accesso alla seconda fase della competizione.

La Top 64 ha visto il ritorno dei campioni della scorsa edizione del Red Bull BC One E-Battle, come B-Boy Dosu (Stati Uniti) e la B-Girl Luma (Colombia), registrando, inoltre, la più alta partecipazione di breaker dalla Russia e dal Giappone. I risultati della prossima fase della competizione (Top 32) verranno annunciati il 16 settembre. La competizione avrà luogo da settembre a ottobre, con la finale mondiale del Red Bull BC One E-Battle programmata per il prossimo 24 ottobre.

I TOP 64 B-BOYS:

Argentina: Broly

Austria: The Wolfer, Cicov

Belgio: Cis, SAMBO, XL

Brasile: Ruddy

Cina: XIAO

Colombia: DGHOST

Repubblica Dominicana: Gravedad

Francia: Noe

Germania: Erik daily

India: Wildchild

Israele: Tricky, POTER

Giappone: ISAKI, yoo, SHOSEI, TOA, Yosi

Kazakhstan: Killa Kolya

Messico: Bad Boozer, Cirujano

Paesi Bassi: Tawfiq, Lee

Peru: Piedrita Peru

Filippine: Reflex

Portogallo: Found kid

Russia: Kosto, Saffa, Gun, Jamal, Jerry Metal, CYGA, Ura, Amigo The Great, Окей, Bizon, gans

Sud Africa: The Curse, Toufeeq, Meaty

Corea del Sud: vero, Comet, Rush, zero nine, Milhouse, noodle

Spagna: Xak, JohnnyFox

Taiwan: Yoga, fusheng, SOAR

Tailandia: Cheno

Regno Unito: Sunni, VICTOR JAY

Stati Uniti: nastyray, icey ives, JFunky, Dosu

Venezuela: Lil G, ERNEY, Salo

Vietnam: Tosicx

LE TOP 64 B-GIRLS:

Argentina: anita

Bielorussia: Kotya, Yana

Belgio: Madmax

Brasile: Maia, Nathana, Thaisinha

Canada: KONATSU

Cina: ying zi, baby ball, Hanni

Colombia: Luma, K-ROSE, Natt

Ecuador: Isis, Tati

Francia: Carlota, Peste ana

Germania: Jilou, bgirlluisa, Meow, Frost

Grecia: Elli, Nalum

India: Glib, Jo, Flow

Giappone: KONA, Eri, HONOKAA, AYU,

Yurie, zukkey, KAEDE, LISA

Kazakhstan: Ira kz

Lettonia: Anastasia

Libano: lana

Messico: XUNLI

Paesi Bassi: Pauline

Polonia: Emilka RBC, A.G.T, Mery Berry

Riunione: Alyssa

Russia: Lady Dee, Matina, kosichka, Art, Tata, Nadia, Alin Ra

Sud Africa: Courtnaé Paul

Corea del Sud: Yell

Svizzera: Leaf

Taiwan: Stitch

Turchia: Jemrayy

Ucraina: Sonya

Regno Unito: Stefani, Zana, Nat

Stati Uniti: Powerflow, Snap1

Venezuela: Estrella, Smile

Dal 2018 Red Bull BC One E-Battle coniuga innovazione e inclusione, dando ai breaker di tutto il mondo la possibilità di patecipare alle competizioni di questa incredibile disciplina. Il Red Bull BC One è la più grande e prestigiosa competizione di breaking one-on-one del mondo. Ogni anno, migliaia di breaker si contendono la possibilità di essere selezionati per la finale mondiale. 16 b-boy e 16 b-girl si guadagnano il diritto a partecipare a una battaglia a tutto campo sul palco

del Red Bull BC One, ma solo uno sarà incoronato campione.

