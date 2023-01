Re Fahd, lo stadio in Arabia Saudita dove si gioca Milan Inter (Supercoppa Italiana)

Dove si gioca la Supercoppa italiana tra Milan e Inter in programma stasera, 18 gennaio 2023? La partita di giocherà allo stadio Re Fahd, in Arabia Saudita. Ma conosciamo meglio l’impianto. Lo stadio internazionale Re Fahd è uno impianto multi-uso situato a Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Attualmente è utilizzato principalmente per le partite di calcio dell’Al-Hilal e della nazionale saudita.

Inaugurato nel 1987, può contenere fino a 70.000 persone. L’impianto è situato nel deserto saudita, in una zona arida e pianeggiante a nord-est della città di Riad ed è facilmente riconoscibile grazie alle grandi vele bianche sostenute da pennoni che ne formano la tensostruttura coprente. Comprende anche impianti di atletica leggera.

I lavori di costruzione dell’impianto iniziarono nel 1983 per volere del neoeletto re saudita Fahd, a cui è intitolato, seguendo il progetto dell’architetto francese Ian Fraser e dello studio John Roberts and Partners. Furono ultimati nel 1987, per una capienza di 67.000 spettatori. Lo stadio costò 1,912 milioni di miliardi di riyal sauditi, circa 510 milioni di dollari. Fu lo stadio della finale e di varie partite del mondiale Under-20 del 1989.

Abbiamo visto lo stadio dove si gioca Milan Inter, ma dove vedere la partita in diretta tv e live streaming? La partita di Supercoppa tra Milan e Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Canale 5.