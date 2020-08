Quanto guadagna Dan Friedkin: il patrimonio

Quanto guadagna (il patrimonio) Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma? Tantissimi tifosi si stanno facendo questa domanda per capire le potenzialità economiche del loro nuovo prossimo presidente (sopratutto in vista del calciomercato…). Dopo una lunga trattativa, l’imprenditore e produttore cinematografico alla fine ha raggiunto l’accordo con James Pallotta per un passaggio di mano tutto americano che si concretizzerà nelle prossime settimane. Da quanto si apprende, l’accordo per la cessione dei giallorossi è stato raggiunto sulla base di 600 milioni debiti compresi. Stando a quanto riportato da La Repubblica, al momento del closing James Pallotta riceverà 200 milioni per la sua quota di cessione, con Dan Friedkin che poi dovrà mettere nuovamente mano al portafoglio per realizzare entro la fine dell’anno un aumento di capitale stimato in 90 milioni. Ma qual è il patrimonio di Dan Friedkin, quanto guadagna?

Quanto guadagna

Dan Friedkin è uno degli uomini più ricchi del mondo. Secondo Forbes (dati di giugno 2020), il nuovo presidente della Roma ha un patrimonio personale pari a 4,1 miliardi di dollari, risultando così per la prestigiosa rivista americana il 590esimo uomo più ricco al mondo.

Denaro che viene generato dalle diverse sue attività raccolte nella Friedkin Companies. La principale è nel settore automobilistico. Con un totale di 2.000 dipendenti, la Gulf States Toyota Distributors ha avuto ricavi nel 2018 pari a 9,2 miliardi di dollari che la rende, stando a Forbes, la 41esima compagnia più grande degli Stati Uniti per quanto riguarda il 2019. L’azienda è concessionaria esclusiva per la distribuzione e vendita delle auto Toyota in cinque stati americani (Texas, Arkansas, Mississippi, Louisiana e Oklahoma) per un totale di 154 punti vendita.

Oltre al mercato delle auto, il nuovo presidente della Roma ha investito anche nel settore degli aerei fondando e diventando il presidente della Air Flight Heritage Foundation. Al suo attivo anche investimenti nel settore immobiliare, dei resort di lusso: è il proprietario dell’Auberge Resorts Collection ovvero una serie di hotel, residence e luoghi di soggiorno in posti esotici e dotati dei migliori comfort per i propri ospiti.

Ma non finisce qui. Dan Friedkin ha una grande passione per il cinema tanto che ha fondato una casa di produzione, la Imperative Entertainment con sede a Santa Monica in California. Friedkin ha prodotto e finanziato diversi film, ma anche prodotti per la tv e documentari. Al suo attivo pellicole come The Mule, All The Money in The World (candidato all’Oscar) e The Square che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes nel 2017.

