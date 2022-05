Quanto guadagna chi vince la Champions League? Il montepremi e tutte le cifre

Quanto guadagna la squadra vincitrice della Champions League? Di quant’è il montepremi? Una domanda che molti appassionati di calcio si stanno ponendo in queste ore, nel giorno della finale della Coppa dei Campioni, in programma questa sera a Parigi. Ad affrontarsi saranno il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In palio non solo la gloria e il prestigio di vincere il trofeo per club più ambito, ma anche tanti soldi. Scopriamo allora tutte le cifre.

Le due squadre finaliste hanno dovuto superare un lungo percorso, prima con i sei match della fase a gironi, e poi le gare ad eliminazione diretta. Per ogni step i club hanno portato a casa una discreta somma. Ai due club finalisti di Champions gli verrà riconosciuto un premio di 16,6 milioni di euro, a testa, solo per aver raggiunto l’ultimo atto della competizione. Come riportato da The Sporting News, il vincitore raccoglierà 4,8 milioni di euro in più per l’accesso alla Supercoppa UEFA di agosto. Dunque nel dettaglio, il vincitore della Champions League 2021-2022 incasserà 21,4 milioni di euro, mentre il secondo classificato 16,6.

Tutti e 32 i club che hanno raggiunto la fase a gironi hanno portato a casa un minimo di 16,7 milioni di euro ciascuno. Inoltre, vanno aggiunti a questa quota fissa gli introiti derivanti da ogni vittoria o pareggio ottenute nelle gare della fase a gironi. Per cui, ricapitolando, secondo i dati forniti da Socialmediasoccer, i club che hanno partecipato a questa Champions League hanno guadagnato:

Vincitore – 21,4 milioni di euro;

Secondo classificato – 16,6 milioni di euro;

Semifinalisti – 13,4 milioni di euro;

Quarti di finale – 11,3 milioni di euro;

Ottavi di finale – 10,3 milioni di euro;

Vittorie nella fase a gironi – 2,9 milioni di euro;

Sorteggi fase a gironi – 1 milione di euro;

Fase a gironi – 16,7 milioni di euro.

Vediamo infine, secondo questi calcoli, i guadagni dei rispettivi club che sono arrivati fino alla finale di oggi a Parigi, con il campo il Liverpool e il Real Madrid.