Quando finisce il calciomercato 2020: data e orario

Quando finisce la sessione estiva 2020 del calciomercato? Nei mesi scorsi l’assemblea della Lega Serie A e il Consiglio Federale della Figc hanno stabilito le date di inizio e di fine della sessione del calciomercato estivo 2020, viziato dall’emergenza Covid. Invece di partire in estate infatti il calciomercato è iniziato il 1 settembre. La data di fine è fissata per oggi, lunedì 5 ottobre 2020. A che ora finisce oggi il calciomercato? Lo stop alle trattative arriverà alle ore 20 in punto.

La finestra dei contratti preliminari

L’emergenza sanitaria ha causato lo stop del campionato di Serie A e, di fatto, costretto i vertici del calcio italiano a calendari serrati. Per agevolare i club è stata prevista una ulteriore finestra temporale: dal 1 giugno al 31 agosto (in piena stagione) ed è servita a depositare i contratti preliminari.

Quando inizierà il calciomercato invernale?

Chi non riuscirà a chiudere le proprie trattative entro stasera alle ore 20 avrà due chance: far saltare tutto o rinviare le discussioni a gennaio quando partirà la sessione invernale del calciomercato 2020-2021. Quando inizierà esattamente? La sessione invernale del calciomercato 2020-2021 inizierà il 4 gennaio 2021 e si concluderà l’1 febbraio 2021 alle ore 20.

