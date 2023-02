Psv-Siviglia, tifoso invade il campo e aggredisce il portiere avversario | VIDEO

Ha invaso il campo e ha tentato di aggredire il portiere della squadra avversaria. È accaduto ieri a Eindhoven, dove un tifoso del Psv ha tentato di colpire il portiere del Siviglia durante la partita di ritorno dei play-off di Europa League.

PSV fan ran onto the pitch and attacked Sevilla goalkeeper during the match tonight💥🇳🇱 pic.twitter.com/jdl2v9CZ7A — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 23, 2023

Il 31enne serbo Marko Dmitrovic non si è fatto intimidire e ha subito a terra l’uomo, immobilizzandolo fino all’arrivo degli addetti. Il tutto è avvenuto durante i minuti di recupero del match, arbitrato dall’italiano Orsato, perso dal Siviglia per 2-0. Nonostante il risultato negativo, alla fine della partita Dmitrovic e i suoi compagni hanno potuto festeggiare il passaggio agli ottavi di finale, grazie al 3-0 ottenuto nella partita di andata contro gli olandesi.

“Non so se quel tipo fosse fuori di testa o ubriaco. Ha cercato di colpirmi mentre ero girato. Non dico cosa avrei voluto fargli”, ha commentato durante il post-partita. “Non sono mai stato aggredito così in vita mia ma so come difendermi”.