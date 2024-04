“Prima dell’eutanasia voglio l’Europa League”. Ma la storia del tifoso della Roma malato era una fake news

La sua storia era diventata virale. Ma in realtà, secondo quanto riporta l’AdnKronos, si tratterebbe di un fake. Tutto è nato con una telefonata di un tifoso della Roma, di nome Edoardo, alla radio romana Tele Radio Stereo durante la messa in onda del programma Te la do io Tokio. Il ragazzo ha raccontato tra le lacrime di essere un malato terminale pronto ad andare in Svizzera per il suicidio assistito e ha chiesto alla Roma di vincere l’Europa League nella finale a Dublino il 22 maggio.

“Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date. Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino”, le sue parole.

La storia nel giro di poco è diventata virale. Ha fatto il giro del web ed è arrivata anche alla società giallorossa. Tanto che Daniele De Rossi ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, semifinale di Europa League in programma stasera. “Daremo tutto per quel tifoso e per tutti gli altri. La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia”. Ma sarà difficile che Edoardo voglia farsi trovare dal momento che, secondo quanto riporta l’Adnkronos, pare essersi inventato tutto o quasi.

“Viviamo in una società in cui se stai male devi piangere e piangerti addosso. Se agli altri appari come uno che ride, che scherza, allora non può essere vero che soffri. Se uno sbaglio l’ho fatto è che ho definito ‘terminale’ la mia malattia, anche se poi mi sono corretto, per fortuna”, le parole di Edoardo intercettato dall’AdnKronos. “La mia non è una malattia terminale – ha aggiunto – ma comunque è cronica e incurabile. Ci convivo da anni e ho iniziato una cura sperimentale che mi costringe ad andare fuori Italia. Però in Svizzera al momento non vado…”.

“Il fine vita? E’ un pensiero per me estremamente rilassante, per questo l’ho citato. Io tengo duro per i miei affetti, per mia moglie, ma con questa malattia cronica che mi distrugge la vita quotidiana, con il medico che mi ha sempre assistito e operato e mi ha detto che non c’è nulla da fare… ecco, viene da pensarci”. Per Edoardo “la riservatezza è una dote essenziale”.

“Quello che ho – racconta – lo sanno i miei genitori, due dei miei amici più cari e mia moglie, che perfino l’anno scorso, quando ci siamo sposati, mi ha curato amorevolmente al bagno all’oscuro degli invitati, naturalmente ignari di tutto. Quella telefonata alla radio, che mai avrei pensato avrebbe suscitato tanto scalpore, l’ho fatta perché mi faceva ridere che, pur in una situazione dolorosissima, il mio pensiero fosse sempre alla Roma, come pure oggi. Io scherzo sempre, la leggerezza mi aiuta. Per questo tanti amici che hanno sentito il mio intervento in diretta alla radio mi hanno preso per pazzo, riconoscendo la mia voce. Mi hanno chiamato in tanti, increduli di cosa nascondo”.