Preliminari di Europa League: il Milan si potrà vedere solo su DAZN

DAZN, il servizio di streaming sportivo globale, si aggiudica i diritti esclusivi per trasmettere i preliminari del Milan in Europa League, una delle più prestigiose competizioni calcistiche continentali per club dopo la UEFA Champions League.

Il club rossonero, che grazie al 6^ posto in classifica della scorsa stagione si è qualificato ai turni preliminari di Europa League, debutterà su DAZN per il secondo turno preliminare del torneo in programma giovedì 17 settembre alle ore 20:00 contro il Shamrock Rovers.

In caso di una eventuale vittoria, i ragazzi di Pioli dovranno affrontare giovedì 24 settembre a San Siro la squadra vincitrice del confronto tra i norvegesi del Bodø Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius. E, sempre se il club riuscirà a qualificarsi, giovedì 1 ottobre giocherà i playoff per passare eventualmente alla fase a gironi del torneo. Ma a decretare l’avversario saranno i sorteggi, che si terranno il 18 settembre a Nyon, in Svizzera.

Di seguito la programmazione di DAZN per i preliminari di Europa League:

Giovedì 17 settembre – secondo turno di qualificazione (in programma)

Ore 20:00, Shamrock Rovers-AC Milan – commento di Stefano Borghi e Massimo Donati

Giovedì 24 settembre – terzo turno di qualificazione (eventuale)

Giovedì 1 ottobre – Playoff (eventuale)

