Pisa Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Pisa Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PISA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 30 novembre 2025, alle ore 15 Pisa e Inter scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Pisa Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Pisa e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Pisa Inter è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 30 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Pisa Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calab resi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu