Paulo Ucha Longhin vince la Superyacht Chef Competition a Monaco

Paulo Ucha Longhin, chef a bordo dello yacht a motore Hercules lungo 50 metri, ha conquistato il titolo nella quinta edizione della Superyacht Chef Competition. L’evento, inserito nell’ambito dell’iniziativa collettiva “Monaco, capitale dello yachting avanzato”, si è svolto presso lo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Bluewater, sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di YCM.

La competizione, rinomata a livello internazionale per celebrare l’arte culinaria in mare, ha messo in luce un aspetto fondamentale delle professioni legate allo yachting. Longhin, chef brasiliano con un’esperienza ventennale, ha presentato un piatto principale a base di aragosta e un dessert di fragole e crema al mascarpone, guadagnandosi il titolo di vincitore.

Nel contesto dei tre round competitivi, i partecipanti hanno dovuto affrontare sfide culinarie impegnative, compreso un cestino misterioso e ingredienti dell’ultimo minuto, scelti dal pubblico. Glenn Viel, chef tre stelle Michelin, ha presieduto la giuria, affiancato da Victoria Vallenilla, finalista di ‘Objectif Top Chef’. La pressione del tempo e la necessità di creatività hanno caratterizzato la competizione, con i concorrenti che hanno dovuto dimostrare le proprie abilità sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico.

Un aspetto cruciale della competizione è stata l’attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi in cucina, sotto la supervisione dello chef Duncan Biggs. Questo impegno si inserisce nella politica di responsabilità sociale d’impresa dello Yacht Club de Monaco.

La partecipazione alla competizione ha coinvolto nove chef di superyacht, tra cui Joelyanne Lefaucheur, Margot Laurent, e Jérémie Gruson. La competizione si è conclusa con un riconoscimento al talento culinario e alla capacità di gestire le sfide uniche dello yachting moderno.