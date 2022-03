Paralimpiadi, prima medaglia per l’Italia: Bertagnolli vince l’argento nel Super G-vision impaired

Prima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022: Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli si sono aggiudicati la medaglia d’argento nel Super G di categoria maschile vision impaired sulla pista veloce del National Alpine Skiing Centre di Yanqing. I due azzurri hanno fermato il tempo sul 1:09.31, con 0.40 di scarto dai vincitori della gara, i britannici Neil Simpson e Andrew Simpson. “Finalmente è arrivata una medaglia ho tirato fuori quella forza in più che non avevo dimostrato in discesa libera. L’argento mi ripaga della fatica di questi anni; la dedico alla mia fidanzata, oggi compie gli anni. E ora penso alla Super Combi di domani”, – ha detto il portbandiera paralimpico azzurro, che con questa vittoria è arrivato alla sua quinta medaglia paralimpica e del secondo argento nel Super-G dopo quello conquistato a PyeongChang nel 2018