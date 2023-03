Paola Egonu torna in Italia: concluso l’accordo con la Vero Volley di Monza

Dopo una lunga trattativa, Paola Egonu ha accettato l’offerta della Vero Volley di Monza. La campionessa, dunque, dopo un anno in Turchia, dalla prossima stagione si stabilizzerà a Milano. L’operazione vale 800mila euro più premi e bonus. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma secondo le indiscrezioni l’atleta avrebbe firmato il contratto.

Paola Egonu, alla vigilia del Festival di Sanremo, aveva parlato della volontà di fare ritorno in Nazionale, nonostante il dolore provato per essersi sentita chiedere: “Perché sei italiana?”. Motivo per cui aveva deciso di indossare la maglia turca.