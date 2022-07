Palio di Siena 2 luglio 2022, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2022? La sorte, lo scorso 29 giugno, ha baciato le contrade di Pantera e Istrice a cui sono andati i cavalli che già hanno corso in piazza del Campo, rispettivamente Una per Tutti e Schietta. Tutti esordienti gli altri 8 cavalli. Nessuno dei 10 cavalli tra quelli scelti dai capitani delle Contrade ha vinto una carriera. Le altre assegnazioni sono state Vitzichesu al Valdimontone, Vankook alla Civetta, Volpino al Leocorno, Viso d’Angelo alla Torre, Zio Frac al Drago, Uragano Rosso al Bruco, Reo Confesso alla Lupa e Zentile alla Chiocciola. Ricapitolando:

PANTERA: Una per Tutti

ISTRICE: Schietta

VALDIMONTONE: Vitzichesu

CIVETTA: Vankook

LEOCORNO: Volpino

TORRE: Viso d’Angelo

DRAGO: Zio Frac

BRUCO: Uragano Rosso

LUPA: Reo Confesso

CHIOCCIOLA: Zentile

Ma veniamo ai fantini. Ecco le accoppiate: Valdimontone, Mula – Istrice – Sanna – Leocorno, Coghe – Lupa – E. Bruschelli – Drago, Atzeni – Bruco, Piras – Chiocciola, Zedde – Civetta, Pusceddu- Pantera, Mannucci – Torre, Bartoletti.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. “Per il Palio del 2 luglio partiremo con la diretta alle ore 17. Poi cercheremo di capire i meccanismi migliori”, ha detto il vicedirettore di La7 Gianluca Foschi. “L’unicità di Siena e del Palio – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 2 luglio inizierà a partire dalle ore 17,30 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7.