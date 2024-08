Palio di Siena 17 agosto 2024, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 17 AGOSTO 2024 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 17 agosto 2024? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada In aggiornamento

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 17 agosto 2024? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 16 agosto le Contrade hanno corso come da tradizione dieci contrate. Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice. Vediamo ora le contrade con i rispettivi cavalli assegnati e i fantini.

Contrada della Selva: cavallo Tabacco; fantino Andrea Sanna

Contrada della Lupa: cavallo Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto

Contrada Valdimontone: cavallo Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Contrada dell’Onda: cavallo Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine

Contrada del Nicchio: cavallo Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

Contrada del Leocorno: cavallo Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine

Contrada della Civetta: cavallo Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Contrada della Chiocciola: cavallo Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

Contrada dell’Oca: cavallo Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante

Contrada dell’Istrice: cavallo Viso d’Angelo; fantino Giovanni Atzeni detto Tittia

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 17 agosto 2024, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Riccardo Guasco. Un Drappellone giocato sui contrasti cromatici delle terre, i gialli e gli ocra del tufo, con i colori del cielo, dei palazzi, delle bandiere che sventolano a Siena durante il Palio in un grande universo di forme e colori d’ispirazione cubista. Dal cubismo e dal futurismo arriva la frammentazione delle forme tipiche del caleidoscopio, forme che si intersecano tra loro generando linee che guidano l’occhio in una discesa verticale, che idealmente parte dalla testa coronata della Madonna e va giù lungo linee diagonali fino alla Piazza del Campo. Si passa da una dimensione sacra a una dimensione più terrena del Palio, toccando la torre civica del palazzo comunale, i cavalli, i palazzi, fino a scendere sulla terra di Piazza con la sua caratteristica forma a semicerchio e la divisione in spicchi. Ecco la foto.