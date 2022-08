Palio di Siena, vince la contrada del Leocorno

Palio di Siena 17 agosto 2022, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 17 AGOSTO 2022 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 17 agosto 2022 (dedicato alla Madonna dell’Assunta e inizialmente previsto per ieri, 16 agosto, ma rinviato per pioggia)? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada del Leocorno. Palio senza storia con Tittia (quarta vittoria consecutiva per il fantino) che su Violenta da Clodia ha sbaragliato la concorrenza. Trionfo che per il Leocorno arriva dopo 15 anni dall’ultima vittoria.

Le contrade partivano in quest’ordine: Leocorno, Giraffa, Selva, Valdimontone, Onda, Civetta, Tartuca, Nicchio, Lupa e Chiocciola di rincorsa. Grande partenza per il Leocorno che ha dominato il Palio per tutti i tre giri di Piazza.

Palio di Siena 17 agosto 2022, vincitore: le contrade

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 17 agosto 2022? Hanno corso Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Onda, Selva e Chiocciola. Questi gli accoppiamenti contrade-fantini che abbiamo visto in piazza o su La7 (con telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, storico del Palio):

TARTUCA – Federico Arri detto Ares

LUPA – Giuseppe Zedde detto Gingillo

GIRAFFA – Michel Putzu

CIVETTA – Massimo Columbu detto Veleno II

LEOCORNO – Giovanni Atzeni detto Tittia

NICCHIO – Stefano Piras detto Scangeo

VALDIMONTONE – Giosuè Carboni detto Carburo

ONDA – Carlo Sanna detto Brigante

SELVA – Sebastiano Murtas detto Grandine

CHIOCCIOLA – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 17 agosto 2022, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Andrea Anastasio. Emozione e grande curiosità tra i tanti presenti che hanno affollato il Cortile del Podestà in occasione della presentazione. Una volta svelato è scattata un’ovazione per quel che sarà l’oggetto più ambito da parte di ogni contradaiolo che si rispetti, affidato ad un artista poliedrico e di respiro internazionale, affascinato dallo studio delle poetiche dell’arte concettuale e delle sue potenziali convergenze con l’industrial design. Il cencio è profondamente connotato dalla ricerca e dall’innovazione. Al posto della consueta tecnica pittorica, l’autore sceglie la stampa digitale su sequins e il ricamo manuale, affinché creatività, contaminazione di linguaggi e approccio interdisciplinare possano donare all’opera l’energia e la freschezza necessarie a celebrare il primo Palio dell’Assunta successivo alla pandemia.

Regolamento

Abbiamo visto il vincitore del Palio di Siena del 17 agosto 2022, ma qual è il regolamento della Carriera? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).