Palio di Siena 17 agosto 2022, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 17 agosto 2022 (inizialmente previsto per ieri, 16 agosto, ma rinviato per pioggia)? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza. Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 17 agosto 2022? A correre in Piazza del Campo saranno: Remorex (Tartuca), Astoriux (Lupa), Arestetulesu (Giraffa), Ungaros (Civetta), Violenta da Clodia (Leocorno), Zio Frac (Nicchio), Solo tue due (Valdimontone), Tabacco (Onda), Reo Confesso (Selva), Viso D’Angelo (Chiocciola). Ma veniamo ai fantini. Ecco le accoppiate: Massimo Columbu detto Veleno II nella Civetta (non più Giosuè Carboni detto Carburo), Giosuè Carboni detto Carburo nel Valdimontone e Federico Guglielmi nella Selva (successivamente la scelta è caduta su Sebastiano Murtas detto Grandine), Giosuè Carboni detto Carburo nella Civetta e Carlo Sanna detto Brigante nell’Onda, Federico Arri detto Ares nella Tartuca, Michel Putzu nella Giraffa, Stefano Piras detto Scangeo nel Nicchio, oltre a Giovanni Atzeni detto Tittia nel Leocorno e Giuseppe Zedde detto Gingillo nella Lupa e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio nella Chiocciola. Ricapitolando:

TARTUCA – Federico Arri detto Ares

LUPA – Giuseppe Zedde detto Gingillo

GIRAFFA – Michel Putzu

CIVETTA – Massimo Columbu detto Veleno II

LEOCORNO – Giovanni Atzeni detto Tittia

NICCHIO – Stefano Piras detto Scangeo

VALDIMONTONE – Giosuè Carboni detto Carburo

ONDA – Carlo Sanna detto Brigante

SELVA – Sebastiano Murtas detto Grandine

CHIOCCIOLA – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 17 agosto 2022 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto la diretta partirà alle ore 16,45. “L’unicità di Siena e del Palio – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 16 agosto 2022 inizierà a partire dalle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.