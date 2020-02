Ottavi di finale Europa League 2020: gli accoppiamenti, le partite

OTTAVI EUROPA LEGUE 2020 – Oggi, venerdì 28 febbraio 2020, a Nyon (Svizzera) si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 2020. Le 16 squadre che hanno superato i sedicesimi hanno quindi conosciuto le rispettive avversarie nel prossimo turno. Vediamo insieme tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League 2019-2020:

Istanbul Basaksehir-Copenhagen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

vincente Salisburgo-Francoforte-Basilea

LASK-Manchester United

Ottavi Europa League: le date delle partite

Quando si giocheranno le partite degli ottavi di finale? Le partite di andata, come stabilito dalla Uefa, si disputeranno il 12 marzo, mentre quelle di ritorno il 19 marzo. I quarti di finale di andata si disputeranno invece il 9 aprile, con le gare di ritorno fissate per il 16 aprile. Le semifinali sono invece programmate per il 30 aprile (andata) e per il 7 maggio (ritorno).

Le squadre qualificate agli ottavi

Di seguito l’elenco delle squadre qualificate agli ottavi di Europa League 2019-2020:

Basilea

Copenhagen

Getafe

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Bayer Leverkusen

Manchester United

Olympiakos

Rangers Glasgow

Roma

Siviglia

Shakhtar Donetsk

Wolfsburg

Wolverhampton

vincente Salisburgo-Francoforte

