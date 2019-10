Olimpiadi Tokyo 2020, Golf: Rory McIlroy giocherà per l’Irlanda

Rory McIlroy rappresenterà l’Irlanda alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campione 30enne di Holywood (Irlanda del Nord) ha quindi deciso di non vestire la maglia della Gran Bretagna ai prossimi giochi olimpici. Una decisione che arriva a poche ore dal debutto nello ZOZO Championship, torneo del PGA Tour che, per la prima volta, si gioca in Giappone.

Da Chiba, il campione della FedEx Cup 2019 si è detto “entusiasta di partecipare ai Giochi e di definirsi un atleta olimpico. È davvero bello essere qui, l’entusiasmo dei fan è contagioso. Non vedo l’ora di tornare qui nell’estate dell’anno prossimo per partecipare ali Giochi olimpici”.

