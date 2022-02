Medaglia di bronzo per Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità, nella distanza più lunga, quella dei 10000 metri. Il ragazzo di Altavilla vicentina è laureato in Filosofia. L’azzurro, dopo aver dato il massimo nei 5000 metri chiudendo in 8a posizione, ha ottenuto la terza posizione in quella che è la sua specialità. Lo svedese Van Der Poel realizza il nuovo record del mondo con 12:30.74. Secondo Roest.