Olimpiadi Parigi 2024, le medaglie dell’Italia | Diretta 31 luglio 2024

Olimpiadi di Parigi 2024: le medaglie dell’Italia in diretta

Sono 13 finora le medaglie conquistate dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: tre ori, sei argenti e quattro bronzi. L’ultima in ordine cronologico è l’argento che si è aggiudicata Silvana Maria Stanco nel tiro a volo (specialità trap) dietro alla guatemalteca Ruano Oliva.

Antonio Scali



Oggi, mercoledì 31 luglio, la giornata era iniziata con un’altra medaglia d’argento: quella vinta da Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi nella la finale quattro di coppia del canottaggio. Con un tempo di 5:44.40, il quartetto azzurro è arrivato secondo dietro l’Olanda (prima con 5:42.00). Terza la Polonia (5:44.59).

Sempre oggi c’è grande attesa anche per la performance della squadra maschile di sciabola e per i 1.500 metri di nuoto, con Simona Quadarella che sogna in grande. [Qui il programma completo delle Olimpiadi di oggi].

Ieri è stata una giornata magica per l’Italia. Gregorio Paltrinieri ha conquistato il bronzo negli 800 metri stile libero, le ragazze della ginnastica artistica hanno raggiunto una medaglia d’argento che non vedevamo da quasi cento anni, mentre in serata è arrivato il trionfo nella gara a squadra della spada, proprio contro le padroni di casa francesi.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere dell’Italia

– ORO

1. Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100m rana maschili)

2. Thomas Ceccon (Nuoto, 100m dorso maschili)

3. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria (Scherma, spada femminile a squadre)

– ARGENTO

1. Filippo Ganna (Ciclismo, cronometro individuale su strada maschile)

2. Federico Nilo Maldini (Pistola ad aria 10m maschile)

3. Filippo Macchi (Fioretto individuale maschile)

4. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa (Ginnastica artistica, gara a squadre)

5. Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Canottaggio, quattro di coppia)

6. Silvana Maria Stanco (Tiro a volo, trap)

BRONZO

1. Luigi Samele (Scherma, sciabola individuale maschile)

2. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (Nuoto, staffetta 4×100 stile libero)

3. Paolo Monna (Pistola ad aria 10m maschile)

4. Gregorio Paltrinieri (Nuoto, 800m stile libero)