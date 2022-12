Nuoto, Gregorio Paltrinieri è campione del mondo nei 1.500 metri a Melbourne

Si conferma campione del mondo, Gregorio Paltrinieri, che ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri ai mondiali di nuoto in vasca corta. La competizione è in corso di svolgimento a Melbourne.

L’azzurro, che ha chiuso in 14’16″88, si conferma campione anche sui 25 metri, dopo il trionfo ai mondiali in vasca da 50 a Budapest, lo scorso giugno.

Paltrinieri era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative. Il capitano azzurro porta all’Italia la prima medaglia d’oro della rassegna. Paltrinieri diventa anche il primo nuotatore di sempre a vincere per due volte l’oro in vasca corta (la prima nel 2014 a Doha).

Una vittoria netta in cui l’emiliano ha preceduto il francese Damien Joly (argento in 14’19″62) e il norvegese Henrik Christiansen (14’24″08).