Napoli Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 20,45 Napoli e Juventus scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 14esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 7 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.