Napoli-Juventus, le quote della finale di Coppa Italia

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale della Coppa Italia 2019-2020, Napoli-Juventus, primo trofeo dopo l’emergenza Coronavirus. Ma qual è la squadra favorita per la vittoria finale? Di seguito le quote (scommesse) per Napoli-Juventus.

Sisal Matchpoint

Per Sisal Matchpoint il successo juventino è quotato a 2,10, mentre la vittoria del Napoli vale 3,60. Il pareggio, che porterebbe le squadre direttamente ai rigori, è un’opzione a 3,40. I bianconeri sono avanti anche nelle quote sul Vincente, a 1,62 contro il 2,25 dei partenopei. Ma vediamo le quote sui principali giocatori: Mertens da un lato, Ronaldo dall’altro. Il gol del belga si gioca a 3,50, più bassa la quota per la rete di CR7, a 2.25. Per entrambi c’è l’opzione del gol da punizione diretta a 16,00, alla stessa quota l’idea che Ronaldo sbagli un altro rigore dopo quello fallito nella semifinale contro il Milan.

Bwin

Per Bwin la Juventus è favorita, ma il 2 paga comunque 2,05. L’1 ricompensa con una quota di 3,40 volte la posta e la X è a 3,50. Vista la situazione molto particolare viene naturale affidarsi all’under 2,5 gol come principale consiglio. La seconda opzione in ordine di gradimento è il 2 + under 3,5 gol, data a 2,70. L’over 1,5 gol per il 2° tempo è dato a 2,15.

Dove vedere la finale in tv e streaming

Abbiamo visto le quote (scommesse) su Napoli-Juventus, ma dove sarà possibile vedere la partita? La finale della Coppa Italia 2019-2020 tra Napoli e Juventus andrà in onda oggi, 17 giugno 2020, in diretta su Rai 1 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguire il match anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Manchester City Arsenal streaming e tv: dove vedere la partita di Premier League Napoli Juventus streaming e tv: dove vedere la finale di Coppa Italia Europa League, final eight: calendario, date, stadi e dove vedere le partite