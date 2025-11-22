Napoli Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 22 novembre 2025, alle ore 20,45 Napoli e Atalanta scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Atalanta è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 22 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. All. Conte