Napoli Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A
NAPOLI ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 22 novembre 2025, alle ore 20,45 Napoli e Atalanta scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:
Dove vederla in tv e live streaming
La partita di Serie A tra Napoli e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Atalanta è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 22 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere Napoli Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi: