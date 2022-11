MotoGp Valencia 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il Gran Premio

Dove vedere il Gran Premio di MotoGp di Valencia 2022 in diretta tv e in streaming? Nell’ultimo weekend si decide il mondiale di Moto Gp. Appuntamento con la gara oggi, domenica 6 novembre 2022, alle ore 14. Il nostro Francesco Bagnaia è vicinissimo a centrare il titolo iridato. Resta solamente il Gran premio della Comunità Valenciana, L’italiano è stato protagonista di una seconda parte di stagione eccezionale, che lo ha visto recuperare più di 90 punti su Quartararo e arriva all’ultimo appuntamento stagionale con 23 punti di vantaggio. Per essere sicuro del titolo, l’italiano deve arrivare almeno quattordicesimo. Quartararo, invece, ha un’unica possibilità: vincere il GP di Valencia e sperare che Bagnaia non arrivi a punti. Pecco dovrà essere molto bravo a gestire quest’ultima gara e a qualificarsi nelle prime posizioni, in modo da evitare il gruppo di mischia e incorrere in qualche errore o qualche caduta che potrebbe rivelarsi fatale. Ma dove vedere il Gran Premio di Moto GP di Valencia 2022 in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire tutto il weekend di gare su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Moto GP. Appuntamento alle ore 14 di oggi, domenica 6 novembre 2022. In chiaro su Tv8 sarà possibile seguire la gara solo in differita.

MotoGp Valencia 2022 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il Gran Premio in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Orari

Questi gli orari del weekend del Gran Premio di Moto GP di Valencia 2022.