MotoGp, il coronavirus stravolge il calendario dei GP

Cambia il calendario della MotoGp. L’emergenza Coronavirus ha stravolto il calendario dei vari Gp del Motomondiale. Nella giornata di oggi, 11 marzo, è stato deciso che non sarà più il GP di Argentina, previsto nel week end del 19 aprile, ad aprire il mondiale, ma quello di Jerez (Spagna), programmato per domenica 3 maggio 2020. La FIM, l’Irta e la Dorna hanno infatti annunciato che a causa della diffusione del coronavirus e nell’osservanza di misure volte a garantire la salute generale, l’appuntamento previsto sulla pista di Termas de Rio Hondo per il 19 aprile, slitta al 22 novembre e a cascata gli altri eventi. Di seguito il nuovo calendario dei GP della MotoGP 2020:

3 maggio: Spagna (Jerez)

17 maggio: Francia (Le Mans)

31 maggio: Italia (Mugello)

7 giugno: Catalunya (Montmelò)

21 giugno: Germania (Sachsenring)

28 giugno: Olanda (Assen)

12 luglio: Finlandia (KymiRing)

9 agosto: R. Ceca (Brno)

16 agosto: Austria (Red Bull Ring)

30 agosto: Gran Bretagna (Silverstone)

13 settembre: San Marino (Misano)

27 settembre: Aragon (MotorLand Aragon)

4 ottobre: Thailandia (Chang Circuit)

18 ottobre: Giappone (Motegi)

25 ottobre: Australia (Philip Island)

1 novembre: Malesia (Sepang)

15 novembre: Usa (Austin)

22 novembre: Argentina (Termas de Rio Hondo)

29 novembre: Com. Valenciana (Ricardo Tormo)

Dove vedere le gare della MotoGP 2020 in tv e streaming

Abbiamo visto il calendario dei GP della MotoGp 2020, ma dove sarà possibile vedere le gare in tv e streaming? I Gran premi saranno trasmessi via satellite da Sky Sport e, solo alcuni, in chiaro su TV8. Sarà possibile seguire i GP anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGO.

