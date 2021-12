È morto Hugo Maradona, il fratello di Diego: aveva 52 anni

È morto Hugo Maradona, il fratello minore del calciatore Diego Armando. Se ne è andato a 52 anni a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove viveva con la moglie. Soltanto poco più di un anno fa, il 25 novembre 2020, era morto il Pibe de Oro che ricordava come “un padre” e “una persona buona”, mentre in lacrime parlava a Domenica In.

Nato in Argentina nel 1969 arriva nel capoluogo campano ad appena 18 anni, anche lui calciatore con una carriera in Italia, tra il Napoli che lo acquista dopo il primo scudetto e che poi lo presta all’Ascoli, e in Europa, tra la Spagna e l’Austria, per poi approdare anche in Venezuela, Uruguay, Giappone e Canada prima del ritiro a 40 anni. Tornato a Napoli prova a diventare anche allenatore di squadre minori.

Recentemente si era candidato come consigliere comunale nella lista di Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

Il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, ha scritto su Facebook: “Profondamente addolorato dalla scomparsa di Hugo Maradona, fratello di Diego e nostro concittadino. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta Monte di Procida esprimo il cordoglio alla moglie Paola, ai familiari e a tutti i suoi cari. Un uomo calmo, gentile, perbene che siamo orgogliosi di avere avuto qui, sul nostro territorio, per tutto questo tempo. Riposi in pace”.