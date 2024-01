Monza-Sassuolo, tifoso precipita dalla ringhiera dello stadio: partita sospesa

Paura durante la partita Monza-Sassuolo: intorno al quarto d’ora della ripresa, uno dei tifosi ospiti è caduto dalla ringhiera che delimita l’area dei supporter emiliani, da un’altezza di circa 3 metri. La partita è stata sospesa per consentire l’arrivo dei soccorsi che hanno portato l’uomo in ospedale per accertamenti.

Il match è ripreso dopo circa 5 minuti di sospensione ed è finito con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Il gol di Colpani è arrivato dopo la rete annullata per fuorigioco dal Var a Dany Mota. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 28 punti e si porta a +10 sulla zona retrocessione, mentre il Sassuolo rimane fermo a quota 19, solo a +1 rispetto agli ultimi tre.