Mondiali Qatar 2022: quanto guadagna chi vince la coppa del mondo e gli altri premi

Quanto guadagna chi vince i Mondiali Qatar 2022? E quali sono gli altri premi? Oggi, domenica 18 dicembre 2022, in Qatar si giocherà la finale del Mondiale tra Argentina e Francia, in palio la gloria eterna, ma non solo… In palio ci sono anche diversi premi in denaro per i vincitori. Vediamo dunque i vari premi destinati alle Federazioni calcistiche per i Mondiali in Qatar.

La Fifa per quanto riguarda i premi ha messo a disposizione una cifra intorno ai 440 milioni di dollari. Somma che andrà divisa tra tutte le nazionali in base al merito sportivo. Con la sola partecipazione ai gironi si guadagna 1,5 milioni di dollari per coprire le spese di preparazione (soldi che arriveranno prima dell’inizio dei Mondiali) e altri 9 milioni per le squadre che non riusciranno a passare i gironi. Cifra che si alza se si arriva agli ottavi di finale e arriva fino ai 13 milioni di dollari. Mentre le nazionali che accedono ai quarti di finale intascano 17 milioni. Differenza di due milioni tra terza e quarta classificata: 27 nel primo caso, 25 nel secondo. La perdente nella finale della Coppa del Mondo riceverà 30 milioni mentre chi vincerà il torneo 42 milioni di dollari. Nel dettaglio:

Gironi: 1,5 + 9 milioni di dollari

Ottavi di finale: 13 milioni di dollari

Quarti di finale: 17 milioni di dollari

Quarto posto: 25 milioni di dollari

Terzo posto: 27 milioni di dollari

Seconda: 30 milioni di dollari

Vincitrice: 42 milioni di dollari

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna chi vince i Mondiali Qatar 2022, ma dove vedere la finale Argentina-Francia in diretta tv e live streaming? La partita andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.