Mondiali, lo sfogo di Antinelli: “Una persona voleva eliminarmi dalla Rai fabbricando calunnie”

Spenti i riflettori sui mondiali, si accendono le polemiche tra i conduttori sportivi della Rai. Dopo il botta e risposta con Paola Ferrari, scaturito dalla morte di Mario Sconcerti, Alessandro Antinelli è tornato a scagliarsi contro chi lo avrebbe “insultato per mesi nei corridoi” della Rai

Il giornalista che ha condotto i pre e post-partita delle partite di Qatar 2022, aveva dedicato alcuni tweet ai ringraziamenti a collaboratori e colleghi dopo la vittoria finale dell’Argentina nella spettacolare finale di ieri pomeriggio. “Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport”, ha scritto, dopo aver ringraziato la vicedirettrice di Rai Sport Donatella Scarnati, che andrà in pensione dopo il mondiale. Poi l’affondo. “Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”, ha scritto Antinelli in un primo tweet, seguito da un’altra stoccata. “Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”, ha aggiunto, senza specificare a chi facesse riferimento. Un attacco arrivato a poche ore da un acceso scambio con la collega Paola Ferrari, esclusa dal team inviato in Qatar per i mondiali.

Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo.

Buon Natale in anticipo a tutti. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) December 19, 2022

“È stato vicino a meno fino a 15 giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”, il primo tweet della conduttrice seguito alla morte dell’ex direttore de Il Corriere dello Sport, Mario Sconcerti.

“C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”, aveva scritto Antinelli, a cui Ferrari aveva replicato immediatamente. “Stai zitto che è meglio”, il tweet di risposta dell’ex conduttrice della Domenica sportiva. “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”, ha invece controbattuto Antinelli. “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio“, la risposta di Ferrari, che poi ha corretto il tiro. “Avete ragione tutti. Mario Sconcerti merita solo rispetto amore e gratitudine . Chiedo scusa a tutti voi se problemi personali hanno prevaricato in modo poco educato questi sentimenti”.