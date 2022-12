Mondiali, Infantino smette di seguire Salt Bae su Instagram: finita l’amicizia con lo chef turco

A cinque giorni dalla vittoria dell’Argentina alla finale dei mondiali, non si fermano le polemiche, e le domande, sulla presenza di “Salt Bae” durante i festeggiamenti in campo. Lo chef turco, diventato fenomeno social per le sue pose mentre sala la carne, è riuscito a farsi fotografare mentre metteva le mani sulla coppa del mondo, un onore consentito solo ai vincitori del torneo più seguito al mondo e ai capi di stato. Non è chiaro chi abbia autorizzato la presenza in campo dello chef, al secolo Nusret Gokce, che non disponeva di un pass speciale.

Negli scorsi giorni, era circolata l’ipotesi che Gokce potesse aver beneficiato di una presunta amicizia con Gianni Infantino. A dimostrare i rapporti stretti tra i due sarebbe stato un video, ripreso durante una serata trascorsa dal presidente della Fifa in uno dei ristoranti di “Salt Bae” a Dubai, in cui offre ai suoi clienti bistecche ricoperte d’oro al prezzo di 1.500 euro. Nelle scorse ore Infantino ha però preso le distanze dallo chef, seppur indirettamente, smettendo di seguire la sua pagina Instagram.

Dopo giorni di silenzio, ieri la stessa Fifa ha preso per la prima volta posizione a riguardo, annunciando che saranno intraprese “opportune azioni interne”. La federazione calcistica internazionale ha affermato di aver stabilito come “alcune persone hanno ottenuto un accesso indebito al campo dopo la cerimonia di chiusura allo stadio Lusail”.