La Monaco Energy Boat Challenge lancia un nuovo premio dedicato all’innovazione: il Sustainable Yachting Technology Award

Il Monaco Energy Boat Challenge, in programma dal 1 al 6 luglio presso lo Yacht Club de Monaco, si prepara a inaugurare un nuovo riconoscimento mirato a promuovere l’innovazione accademica nel settore marittimo. In collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il concorso introduce il Sustainable Yachting Technology Award, aperto a istituti universitari globali, con l’obiettivo di premiare le soluzioni tecnologiche più avanzate per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio nelle imbarcazioni da diporto.

Il vicepresidente della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Olivier Wenden, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questo premio per sostenere lo sviluppo accademico con una sovvenzione di 25.000 euro. Ci auguriamo che il vincitore utilizzi questo finanziamento per approfondire la propria ricerca applicata e possibilmente contribuire alla trasformazione dei prototipi in soluzioni industriali”. Il vincitore avrà l’opportunità di presentare i progressi del proprio progetto al Monaco Energy Boat Challenge per i successivi tre anni a partire dal 2025. L’annuncio ufficiale del premio è avvenuto durante la Monaco Ocean Week, alla presenza di illustri esploratori come Mike Horn e Bertrand Piccard.

Il Monaco Energy Boat Challenge, organizzato sotto l’egida di Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato e ospitato dallo YCM, riunisce esperti del settore marittimo e ingegneri innovativi con l’obiettivo comune di promuovere forme di propulsione alternative e la sostenibilità nel settore delle imbarcazioni da diporto. L’evento prevede la partecipazione di imbarcazioni già sul mercato o in fase di sviluppo insieme a prototipi innovativi, offrendo un’occasione unica di incontro tra studenti universitari e professionisti del settore.

La Solar Class, con 15 team provenienti da 13 nazioni, ha già confermato la sua partecipazione all’11° Monaco Energy Boat Challenge, mentre la Energy Class conta su 20 rinomate università provenienti da tutto il mondo. Numerose istituzioni di prestigio, tra cui l’Università di Cambridge e il Politecnico di Milano, si preparano a sfidarsi in questa competizione che rappresenta un punto di incontro tra innovazione accademica e industria navale.

L’attenzione verso l’idrogeno emerge come uno dei temi centrali dell’evento. Considerato una fonte energetica chiave nella transizione verso un futuro più sostenibile, l’idrogeno offre un’alternativa alle fonti fossili, grazie alla sua capacità di essere prodotto da fonti rinnovabili. Nel contesto del Monaco Energy Boat Challenge, diverse squadre hanno optato per tecnologie ibride basate sull’idrogeno, evidenziando il crescente interesse per questa soluzione nel settore marittimo.

Infine, va menzionato che durante l’edizione del 2019 del Monaco Energy Boat Challenge, lo Yacht Club de Monaco e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco hanno collaborato per lanciare il Monaco Hydrogen Working Group, evidenziando l’impegno continuo verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore delle imbarcazioni da diporto.