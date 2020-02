Memorial Kobe Bryant streaming e diretta tv: dove vederlo live | NBA

MEMORIAL KOBE BRYANT STREAMING TV – A poco meno di un mese dal tragico incidente in elicottero l’America, e non solo, è pronta a dare l’ultimo saluto a Kobe Bryant e alla figlia Gianna. Oggi, lunedì 24 febbraio 2020, alle ore 19 (italiane) allo Staples Center di Los Angeles (dove giocano i Los Angeles Lakers) si terrà il Kobe Bryant’s Memorial Service. Una data, quella del 24 febbraio, scelta non a caso: 24/2, i due numeri con cui giocavano Kobe e Gigi. Dove vedere la cerimonia in diretta live o streaming? Di seguito tutte le informazioni.

Memorial Kobe Bryant in diretta tv

La cerimonia per ricordare Kobe Bryant, sua figlia e le altre vittime dell’incidente in Italia verrà trasmessa in diretta dalla televisione satellitare Sky Sport NBA (canale 206). L’evento verrà, comunque, seguito dai media di tutto il mondo quindi sarà possibile vedere degli estratti sui vari TG, YouTube e siti internet (in primis quello della NBA).

La cerimonia in ricordo di Kobe Bryant inizierà alle ore 19 (italiane).

Memorial Kobe Bryant in diretta streaming

Ovviamente sarà possibile seguire la cerimonia in ricordo di Kobe Bryant anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, Sky Go che permette di seguire tutti i principali programmi della tv satellitare da pc, tablet o smartphone.

Memorial Kobe Bryant: i biglietti

Nei giorni scorsi sono state diffuse le informazioni per acquistare i biglietti per lo Staples Center, i cui proventi verranno interamente devoluti alla Mamba and Mambacita Spors Foundation. Significativa, oltre alla data dell’evento, anche la scelta del prezzo degli stessi biglietti: quelli più vicini al palco sono stati messi in vendita a 224 dollari (cifra che unisce i numeri di maglia di Gianna e di Kobe) ma alla stessa cifra (per posti di qualità inferiore) è stato possibile acquistarne una coppia, mentre i tagliandi per poter essere presenti sono stati venduti a 24.02 dollari.

Non è prevista invece – se non in una media zone esterna allo Staples Center – la presenza di giornalisti accreditati all’evento all’interno dell’arena, così come non è prevista nessun tipo in interazione tra la stampa, i membri della famiglia Bryant e gli ospiti attesi all’evento.

Kobe Bryant: il funerale

Il funerale di Kobe Bryant e della figlia Gianna, come da volontà della moglie Vanessa Laine, si è già svolto in forma privata. Papà e figlia sono stati quindi sepolti al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar (California). La cerimonia si è tenuta venerdì 7 febbraio, in una cerimonia funebre privata alla presenza dei familiari più vicini e senza la presenza di fotografi e mass media.

Potrebbero interessarti Coronavirus in Italia, lo sport si ferma: rinviate 4 partite della Serie A, ma non solo Roma Lecce streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Inter Sampdoria streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A. PARTITA RINVIATA

La notizia si è avuta grazie ai certificati di morte emessi dal Dipartimento di sanità pubblica della Contea di Los Angeles. I certificati di morte, oltre alle date relative alla sepoltura, elencavano anche le cause della morte di Kobe e di sua figlia (così presumibilmente come per le altre sette vittime dello schianto in elicottero) avvenuta a seguito di un trauma contusivo, con un decesso avvenuto in modo “immediato” nella tragedia del 26 gennaio sulle colline di Calabasas.

LEGGI ANCHE:

“Scoprite il vostro sogno e lavorate per realizzarlo”: cosa mi ha insegnato Kobe Bryant