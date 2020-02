Memorial Kobe Bryant streaming live e diretta tv: dove vedere la cerimonia

Memorial Kobe Bryant streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia live

MEMORIAL KOBE BRYANT STREAMING – Lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 19 (italiane) allo Staples Center di Los Angeles si terrà il Kobe Bryant’s Memorial Service, la cerimonia pubblica organizzata dalla moglie del campione, Vanessa Laine, per ricordare la leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, sua figlia, Gianna, e le altre sette vittime del terribile incidete in elicottero avvenuto a fine gennaio. Dove vedere la cerimonia in diretta live o streaming? Chi la trasmette in Italia? Di seguito tutte le informazioni.

Memorial Kobe Bryant in diretta tv

La cerimonia per ricordare Kobe Bryant in Italia verrà trasmessa dalla televisione satellitare Sky Sport NBA (canale 206). L’evento verrà, comunque, seguito dai media di tutto il mondo quindi sarà possibile vedere degli estratti su tantissime testate e non solo.

L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 19 (italiane).

Memorial Kobe Bryant in diretta streaming

Ovviamente sarà possibile seguire la cerimonia in ricordo di Kobe Bryant anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, Sky Go che permette di seguire tutti i principali programmi della tv satellitare da pc, tablet o smartphone.

Memorial Kobe Bryant: i biglietti

Nei giorni scorsi sono state diffuse le informazioni per acquistare i biglietti per lo Staples Center, i cui proventi verranno interamente devoluti alla Mamba and Mambacita Spors Foundation. Significativa la scelta del prezzo dei biglietti: quelli più vicini al palco sono stati messi in vendita a 224 dollari (cifra che unisce i numeri di maglia di Gianna e di Kobe) ma alla stessa cifra (per posti di qualità inferiore) è possibile acquistarne una coppia, mentre i tagliandi per poter essere presenti sono in vendita a 24.02 dollari.

Potrebbero interessarti Brescia Napoli streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Roma Gent streaming e tv: dove vedere la partita di Europa League Ludogorets Inter streaming e tv: dove vedere la partita di Europa League