Mbappé e Ines Rau, modella transgender: offese e battute transfobiche dopo la sconfitta della Francia

Nonostante la tripletta nella finale dei Mondiali in Qatar Kylian Mbappè è stato pesantemente insultato. Dopo la sconfitta con l’Argentina sui social alcuni imbecilli hanno preso in giro l’attaccante della Francia con chiari riferimenti a Ines Rau, la modella transgender con cui avrebbe una relazione. Rapporto mai confermato ufficialmente. “Chissà cosa ha sotto la gonnellina la tua fidanzata” e “Chi comanda a letto?”, alcuni dei messaggi ricevuti dal campione.

Di Mbappè, star del calcio mondiale, si sa più o meno tutto. Luci della ribalta ma meno popolarità a livello planetario per Ines, classe 1990. Quando aveva sedici anni ha affrontato un intervento per il cambio del sesso. Una storia che ha voluto raccontare però solo parecchi anni dopo. In particolare con il libro “Woman”, nel quale parla di sé ed esalta la propria anima femminile. Ines Rau è stata inoltre la prima modella transgender a posare per la copertina della rivista Playboy.

Una coppia notata in più occasioni, a cominciare dal Festival di Cannes, durante il quale i gesti di affetto reciproco hanno subito attirato attenzioni. Allo stato attuale, da parte di entrambi non arrivano né conferme né smentite.