Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile di strategie della comunicazione della Roma. Una voce curiosa circolata nelle ultime ore e che adesso è diventata ufficiale. A confermarlo lo stesso giornalista e conduttore con una nota: “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione”, scrive il Costanzo. “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”. Un nuovo ingresso in società inatteso, dunque, dopo quello dell’allenatore Josè Mourinho, che a maggio è stato nominato nuova guida tecnica dei giallorossi.

Ascoltato dal’AdnKronos, il giornalista ha confermato: “Sarò il nuovo advisor strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo ‘a Roma’”. Il popolare giornalista e conduttore tv, di fede romanista, metterà a servizio della comunicazione del club giallorosso la sua esperienza. Svelando qualche anticipazione sul suo ruolo, Costanzo ha dichiarato: “La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città”. “Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano,… ‘mejo ‘a Roma”, ha concluso.