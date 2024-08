Bassetti contro Tamberi: “Si improvvisa medico e dice cose inesatte”

L’infettivologo Matteo Bassetti critica Gianmarco Tamberi per aver detto “cose inesatte” riguardo ai calcoli renali legati al dimagrimento dell’atleta in previsione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’atleta, infatti, ha risposto sui social a chi lo aveva accusato di aver aumentato il rischio di insorgenza dei calcoli con il suo dimagrimento.

“Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi… È l’aumento di peso che porta a un maggiore rischio di coliche renali non la perdita di peso” ha scritto in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram Gianmarco Tamberi.

A stretto giro è arrivata la replica dell’infettivologo Matteo Bassetti che, sempre sui social, ha scritto: “Ho tifato come tutti gli italiani per Tamberi e mi spiace per i problemi medici che hanno compromesso la sua olimpiade. Tuttavia quando un atleta si improvvisa medico, dicendo che è solo l’obesità che può provocare calcoli ai reni, invade un campo non suo, dicendo oltretutto cose inesatte”.

“Una perdita rapida di peso può favorire la comparsa dei calcoli renali. La perdita di peso implica anche una perdita di acqua e può determinare maggior rischio di calcolosi renale per la minore possibilità di eliminare le scorie e far precipitare i cristalli che determinano la comparsa dei calcoli stessi. Per alzare l’asticella della comunicazione medico scientifica occorre competenza e studio. Continuerò a tifare e a emozionarmi per il Tamberi atleta”.