Morto Mario Sconcerti: le cause della morte del noto giornalista sportivo

Quali sono state le cause della morte di Mario Sconcerti, una delle più prestigiose e note firme del giornalismo sportivo italiano morto oggi, 17 dicembre 2022, all’età di 74 anni? Non sono state rese note le cause della morte del giornalista. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (giornale di cui era editorialista) Sconcerti era “ricoverato in ospedale da alcuni giorni per degli accertamenti”. Nelle scorse ore però ha avuto un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Fino a venerdì – scrive il Corriere – ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina”.

Accanto all’attività giornalistica e alle collaborazioni come commentatore televisivo in rai e a Sky, è stata molto prolifica la sua produzione letteraria: “Con Moser da Parigi a Roubaix” (1978), “Storia delle idee del calcio” (2009), “Il calcio dei ricchi” (2012) e “Storia del gol” (2015) in ambito sportivo. Nel 2003 ha scritto il romanzo “Se ha torto Dio” e “L’alba di Roma da riscrivere” 2011.

Chi era Mario Sconcerti, nato il 24 ottobre 1948, era fiorentino, figlio di Adriano Sconcerti, famoso procuratore nel mondo del pugilato (lanciò tra gli altri Alessandro Mazzinghi). Ha iniziato la sua carriera di giornalista nella sua Firenze, al Corriere dello Sport. Presto viene trasferito nella redazione milanese e, in seguito alle anticipazioni sulla rivoluzione azzurra del ct Bernardini nel 1974, alla sede centrale di Roma, dove segue soprattutto il ciclismo. Nel 1979 il passaggio alle pagine sportive de La Repubblica, otto anni più tardi diventa vicedirettore vicario alla Gazzetta dello Sport poi di nuovo a Repubblica (1988) e l’esperienza da direttore al Secolo XIX nel 1992.

Dal 1995 al 2000 guida il Corriere dello Sport prima di diventare direttore generale della Cecchi Gori Group e della Fiorentina dalla quale però si dimette poco dopo per divergenze con Giancarlo Antognoni, allora dirigente viola. Il passaggio alla televisione avviene con Stream, poi su Sky Sport e Rai prima di diventare opinionista a Mediaset, esperienza iniziata durante i Mondiali 2018 e confermata a Pressing, sia su Rete 4 sia Italia 1. Negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di editorialista del Corriere della Sera. Oggi, 17 dicembre 2022, la triste notizia dalle morte, le cui cause – al momento – non sono state rese note.

Mario Sconcerti è stato sposato due volte. Con la prima moglie il rapporto è finito alla fine degli anni 70, quando lavorava al Corriere dello Sport. Proprio nel contesto del giornale ha conosciuto poi la sua seconda consorte con la quale ha passato gli ultimi 43 anni.

Malattia

Mario Sconcerti era malato? Durante le ultime apparizioni in tv, si era diffusa sul web la notizia che il noto giornalista sportivo fosse affetto dal morbo di Parkinson, per via di alcuni visibili tremori. In realtà la notizia non è mai stata confermata dal diretto interessato. Ora, vista la sua improvvisa morte, sul web in tanti sono tornati a farsi questa domanda. Domanda che però non ha, e probabilmente non avrà, risposta.