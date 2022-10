Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna ad arbitrare in Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie A. Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 arbitrerà la sfida Sassuolo-Salernitana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma conosciamola meglio. Maria Sole nasce a Livorno il 20 novembre 1990 da genitori di origine pugliese, ha una laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all’Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze. Attualmente è ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e contemporaneamente dottoranda all’Università di Bergamo.

Affiliata alla sezione di Livorno, entra a far parte dell’AIA nel 2007. Dopo l’iniziale percorso nelle categorie provinciali e regionali, nel 2015 viene infatti inserita nell’organico C.A.N. D e, conseguentemente, esordisce in Serie D il 14 novembre 2015 nel match tra Levico e Atl. San Paolo PD. Nel maggio 2019 arbitra una partita della Poule Scudetto di quarta serie tra Bari e AZ Picerno mentre pochi mesi prima aveva esordito nel Torneo di Viareggio.

Divenuta internazionale nell’estate 2019, esordisce in campo europeo il 30 agosto di quell’anno, dirigendo l’incontro tra Scozia e Cipro valevole per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2022 e due mesi dopo per la stessa competizione la partita Macedonia del Nord-Serbia. Il 1 settembre 2020 viene promossa in Serie C ed esordisce l’8 novembre seguente, dirigendo l’incontro tra Pro Patria e Pro Sesto. Il 17 ottobre 2021 viene designata per il match tra Cittadella e SPAL, diventando il quarto arbitro di sesso femminile a dirigere un incontro della serie cadetta a pochi giorni di distanza dall’esordio nella medesima categoria di Maria Marotta. Il 15 dicembre successivo dirige Cagliari-Cittadella, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, divenendo il primo arbitro donna della storia del calcio italiano a dirigere una partita ufficiale di una società di Serie A. Il 1 luglio 2022 l’AIA ne comunica ufficialmente la promozione alla CAN, rendendola la prima donna di sempre ad approdare nel massimo organico nazionale. Il 2 ottobre 2022 la prima partita in Serie A: Sassuolo-Salernitana. La prima partita del massimo campionato diretta da un arbitro donna. Una scelta figlia del merito, come hanno sempre stabilito e affermato i vertici arbitrali dal presidente Trentalange al designatore Gianluca Rocchi.