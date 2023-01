Marcell Jacobs contro Fedez: lo sfogo contro la società del cantante

Il campione olimpico Marcell Jacobs attacca Fedez e spiega perché ha deciso di rompere la collaborazione con la società del cantante che cura l’immagine di alcuni personaggi noti.

Intervistato da La Stampa, il velocista italiano dichiara: “Perché è difficile rappresentarmi? Non pensavo lo fosse. Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”.

“Per contrasto, quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza” ha aggiunto Jacobs.

Fino al 2018 a rappresentare l’atleta era la madre: poi, con i successi e l’arrivo della notorietà Jacobs ha deciso di fare il salto di qualità: “Tutti sapevamo che mia madre non può essere la persona che mi chiude i contratti, ma mi serviva risistemare l’assetto con persone fidate al cento per cento”.

“Una volta messo ordine, abbiamo organizzato tanti incontri per individuare il profilo giusto” aggiunge Jacobs che ora si è affidato a una nuova società: “Non mi ha promesso numeri, mi ha dato una visione internazionale. Con loro si parla di collaborazioni a lungo termine, per il post atletica”.

La decisione di Jacobs di rompere con la Doom, la società di Fedez gestita dalla madre Anna Maria Berrinzaghi, risale a un anno fa.

L’atleta ha rotto il contratto perché scontento dei servizi offerti, mentre il cantante ha fatto ricorso: sarà il tribunale a mettere la parola fine alla vicenda.