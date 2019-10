Impresa storica del campione keniota Eliud Kipchoge: l’atleta ha corso a Vienna una maratona in meno di due ore, per la precisione in un’ora, 59 minuti e 40 secondi.

È la prima volta nella storia dell’atletica che si scende sotto le due ore. Il risultato di questa maratona non potrà essere omologato, in quanto si tratta di una gara non ufficiale.

Il record del mondo resterà quindi quello di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi, stabilito sempre da Eliud Kipchoge il 16 settembre del 2018.

Il kenyota può essere considerato a pieno titolo il miglior maratoneta si sempre. Kipchoge ha 34 anni e aveva preparato questa prestazione da tempo, proprio con l’obiettivo di scendere sotto le due ore.

Diverse “lepri” si sono alternate per le strade di Vienna durante i 42 chilometri per agevolare la corsa dell’atleta. Nei giorni scorsi, erano state effettuate anche delle dettagliate analisi meteorologiche per trovare le migliori condizioni possibili per la corsa.

