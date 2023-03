Maratona di Roma 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la gara

Oggi, domenica 19 marzo 2023, tra le ore 8 e le ore 14,45 torna l’Acea Run Rome The Marathon, la 28esima edizione della maratona di Roma con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali. Sono previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Si annunciano numeri importanti per l’evento che vedrà la prima edizione senza restrizioni dovute al Covid. Gli iscritti, tra gara classica e Roma Fun, si annunciano sopra i 30 mila. Come sempre sarà necessario chiudere al traffico alcune strade, impedire il parcheggio e limitare alcuni autobus. Dove vedere la Maratona di Roma 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La Run Rome the Marathon, la maratona più partecipata d’Italia in programma nella mattinata di oggi – domenica 19 marzo 2023 – partirà da Via dei Fori Imperiali alle ore 8 e sarà visibile in diretta tv sul canale satellitare Sky Sport Uno dalle ore 07.55 alle ore 10:30 con commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Maratona di Roma 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, e l’altra piattaforma a pagamento NowTv.

Percorso

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Maratona di Roma 2023 (Acea Run Rome The Marathon), ma qual è il percorso della gara in programma oggi, domenica 19 marzo? Il percorso di 42 chilometri si sviluppa in un tragitto ad anello che, come ogni anno, si estende tra i monumenti e i siti storico-culturali più importanti della città: Colosseo, Terme di Caracalla, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via dei Fori Imperiali.