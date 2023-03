A che ora inizia (e finisce) la Maratona di Roma 2023: orario partenza e quanto dura (durata)

A che ora inizia la Maratona di Roma 2023 in programma oggi, domenica 19 marzo, nella Capitale? Il via all’evento podistico a cui prenderanno parte circa 30 mila persone è previsto alle ore 8 in punto. La durata della maratona non è certa, ma tutto (disagi per i cittadini compresi) dovrebbe finire intorno alle ore 14,45. La gara per i professionisti (così come la diretta tv) terminerà invece molto prima: intorno alle ore 10,30.

Streaming e tv

Dove vedere la Maratona di Roma 2023 in diretta tv e live streaming? La Run Rome the Marathon, la maratona più partecipata d’Italia in programma nella mattinata di oggi – domenica 19 marzo 2023 – partirà da Via dei Fori Imperiali alle ore 8 e sarà visibile in diretta tv sul canale satellitare Sky Sport Uno dalle ore 07.55 alle ore 10:30 con commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, e l’altra piattaforma a pagamento NowTv.

Percorso

Abbiamo visto a che ora inizia (parte) e la durata della Maratona di Roma 2023, ma qual è il percorso dell’Acea Run Rome The Marathon in programma oggi, domenica 19 marzo? Il percorso di 42 chilometri si sviluppa in un tragitto ad anello che, come ogni anno, si estende tra i monumenti e i siti storico-culturali più importanti della città: Colosseo, Terme di Caracalla, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via dei Fori Imperiali.